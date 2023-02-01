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18:27, 1 февраля 2023Силовые структуры

Полицейский автомобиль перевернулся после ДТП

В Дагестане выясняют обстоятельства аварии с участием полицейского УАЗ «Патриот»

Кадр: ИД «Комсомольская Правда»

В Дагестане выясняют обстоятельства автоаварии, в результате которой перевернулся полицейский автомобиль. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, в ночь на среду, 1 февраля, полицейский автомобиль УАЗ «Патриот» двигался с включенными световыми и звуковыми приборами. На перекрестке Ярагского и Батырая в Махачкале он столкнулся с Kia Ceed, за рулем которой был 49-летний россиянин. От удара полицейская машина перевернулась на бок. Никто из участников ДТП не пострадал.

Ранее 1 февраля сообщалось, что на трассе в Удмуртии погибли два сотрудника уголовного розыска и подозреваемый по уголовному делу, которые ехали в машине к месту проведения следственных действий.

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Владимир Седов
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