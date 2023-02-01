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08:49, 1 февраля 2023Силовые структуры

В ДТП на трассе в российском регионе погибли двое полицейских и подозреваемый

Двое полицейских и подозреваемый погибли в машине при столкновении с КамАЗом в Удмуртии

Фото: Telegram-канал «МВД по Удмуртской Республике»

На трассе в Удмуртии погибли два сотрудника уголовного розыска и подозреваемый по уголовному делу, которые ехали в машине к месту проведения следственных действий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД республики.

Авария произошла днем 31 января на участке автодороги между деревнями Загребино и Верх-Нязь. Полицейские с фигурантом дела находились в автомобиле «Лада Гранта», которая при обгоне врезалась в ехавший навстречу грузовик КамАЗ. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Он и двое его пассажиров погибли на месте. Мужчина, находившийся за рулем грузовика, не пострадал.

Фото: Telegram-канал «МВД по Удмуртской Республике»

Погибшие являлись сотрудниками уголовного розыска республиканского МВД, третий — мужчина 1986 года рождения.

Министр внутренних дел по Удмуртской Республике генерал-майор полиции Максим Тихонов поручил провести служебную проверку.

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Любовь Ширижик
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