В ДТП на трассе в российском регионе погибли двое полицейских и подозреваемый

Двое полицейских и подозреваемый погибли в машине при столкновении с КамАЗом в Удмуртии

На трассе в Удмуртии погибли два сотрудника уголовного розыска и подозреваемый по уголовному делу, которые ехали в машине к месту проведения следственных действий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД республики.

Авария произошла днем 31 января на участке автодороги между деревнями Загребино и Верх-Нязь. Полицейские с фигурантом дела находились в автомобиле «Лада Гранта», которая при обгоне врезалась в ехавший навстречу грузовик КамАЗ. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Он и двое его пассажиров погибли на месте. Мужчина, находившийся за рулем грузовика, не пострадал.

Погибшие являлись сотрудниками уголовного розыска республиканского МВД, третий — мужчина 1986 года рождения.

Министр внутренних дел по Удмуртской Республике генерал-майор полиции Максим Тихонов поручил провести служебную проверку.