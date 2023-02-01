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07:03, 1 февраля 2023Мир

Вероятность ядерного конфликта на Корейском полуострове оценили

Кореевед Ланцова назвала возможным ядерный конфликт на Корейском полуострове

Фото: North Korea's Korean Central News Agency / Reuters

Эскалация конфликта между КНДР и Южной Кореей может привести к ядерному столкновению, однако на данном этапе угрозы применения такого вооружения не так высоки, считает доцент СПбГУ, специалист по Корейскому полуострову Ирина Ланцова. Таким образом беседе с «Лентой.ру» эксперт оценила слова главы Пентагона Остина Ллойда о готовности США применить ядерное оружие против КНДР для защиты Южной Кореи.

Она напомнила, что подобные угрозы звучат не впервые.

«Конфликт нарастает, идет по спирали, спираль сужается, с каждым разом заявления все более громкие. К сожалению, рано или поздно он может вылиться в какие-то более серьезные столкновения. Будем надеяться, что этого не произойдет», — заявила Ланцова.

Однако, по ее мнению, на данный момент эти угрозы стоит воспринимать как слова.

«Это действительно больше слова, но в условиях конфликта и отсутствия достаточного количества информации, скоростного принятия решений могут происходить ошибки. Уровень конфликта и напряженности возрастает. В какой-то момент есть вероятность, что что-то такое случится», — добавила эксперт.

Ранее Ллойд допустил, что США могут применить ядерное вооружение ради защиты Южной Кореи. По его словам, КНДР совершила бесчисленное количество провокаций за 2022 год. Вашингтон вместе с Сеулом выразили осуждение этим «опасным» действиям, которые, по их мнению, расшатывают обстановку в регионе.

«Наша приверженность защите Республики Корея по-прежнему несокрушима. Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны», — заявил глава оборонного ведомства.

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Кирилл Садовский
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