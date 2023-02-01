Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:56, 1 февраля 2023Силовые структуры

В Москве неизвестный зарезал двоих мужчин и поджег квартиру

На юго-востоке Москвы неизвестный зарезал мужчину и его одноклассника и поджег квартиру

Фото: Станислав Трофимов / «Лента.ру»

На юго-востоке Москвы неизвестный зарезал товарищей и совершил поджог. Об этом в среду, 1 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, 1 февраля в квартире на Чистопольской улице произошло возгорание. Когда пламя удалось потушить, в жилище были обнаружены тела хозяина и его одноклассника со множественными ножевыми ранениями.

Отмечается, что, предположительно, в квартиру заходили трое человек. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что на мусороперерабатывающем комплексе в Москве нашли тело женщины с оторванной кистью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Орбан усомнился в жизнеспособности Украины как суверенного государства
Россиянам станет проще попасть в Африку и Латинскую Америку
Звезда «Теории большого взрыва» вернул в продажу дом с большой скидкой
Зеленский анонсировал новые увольнения украинских чиновников
Записавший привет из Мексики российский депутат поедет в зону СВО
В Москве неизвестный зарезал двоих мужчин и поджег квартиру
21-летнего россиянина нашли мертвым в лесу
В японском парламенте поставили прямоту Путина в пример Кисиде
Раскрыт неожиданный признак несчастливых отношений
Обнаруженная в Херсонской области яма с боеприпасами попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.