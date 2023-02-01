В Москве неизвестный зарезал двоих мужчин и поджег квартиру

На юго-востоке Москвы неизвестный зарезал мужчину и его одноклассника и поджег квартиру

На юго-востоке Москвы неизвестный зарезал товарищей и совершил поджог. Об этом в среду, 1 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, 1 февраля в квартире на Чистопольской улице произошло возгорание. Когда пламя удалось потушить, в жилище были обнаружены тела хозяина и его одноклассника со множественными ножевыми ранениями.

Отмечается, что, предположительно, в квартиру заходили трое человек. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что на мусороперерабатывающем комплексе в Москве нашли тело женщины с оторванной кистью.