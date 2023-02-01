В российском регионе отчим до смерти избил семилетнего пасынка за мокрый пол

Под Тулой задержали 35-летнего отчима, до смерти избившего 7-летнего пасынка за мокрый пол

В Тульской области правоохранители задержали 35-летнего отчима, избившего до смерти семилетнего мальчика из-за мокрого пола. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, трагедия произошла в поселке Скуратово 31 января. Мужчина разозлился на маленького пасынка за то, что тот намочил пол в квартире, выходя из душа. Фигурант напал на потерпевшего и избил, нанеся смертельные ранения.

Утром мать обнаружила тело сына и позвонила в полицию, а ее супруг сбежал. Сейчас его доставили в региональное управление Следственного комитета России (СКР) для допроса.

Ранее стало известно, что под Тулой осудят мужчину, нанявшего за миллион рублей киллера для пасынка и его жены.