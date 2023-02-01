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18:00, 1 февраля 2023Россия

Петербуржец избил школьницу после взрыва петарды у его ног

В Петербурге мужчина избил 14-летнюю девочку после взрыва петарды у его ног

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Житель Петербурга избил 14-летнюю девочку после того, как у его ног взорвалась петарда. Об этом «Невским новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как утверждает мать школьницы, вечером 31 января ее дочь поджигала петарды на улице вместе с друзьями. Одна из них взорвалась возле мужчины и женщины, которые вышли из-за угла. После этого прохожий набросился на девочку с кулаками.

В результате произошедшего школьница обратилась в больницу, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа, сотрясение и ушиб правой подвздошной области. По словам представителей регионального управления МВД, девочке оказали помощь и отпустили домой. Полиция проводит проверку по факту нападения и выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что восемь детей пострадали от взрыва петарды 12-летним учеником казанской школы. Мальчик принес пиротехнику в класс и поджег ее в кабинете истории.

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Варвара Родикова
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Петербуржец избил школьницу после взрыва петарды у его ног
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