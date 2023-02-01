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14:43, 1 февраля 2023Силовые структуры

Неизвестный напал на сотрудницу полиции в подъезде ее дома в Москве и ограбил ее

В Москве неизвестный ударил кулаком в лицо и ограбил сотрудницу полиции в подъезде ее дома

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Москве неизвестный напал на сотрудницу полиции и похитил ее сумку. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, женщина возвращалась домой, а за ней следовал мужчина. Он зашел за потерпевшей в подъезд и спросил, не узнает ли она его. Когда сотрудница МВД ответила отрицательно, фигурант ударил ее кулаком по лицу, отобрал сумку и сбросил женщину с лестницы.

Отмечается, что в сумке правоохранительницы находился телефон, 1,5 тысячи рублей, наушники, банковские карты и удостоверение сотрудника МВД.

Ранее стало известно, что в Краснодаре неизвестный украл сумку с 200 тысячами рублей у поварихи столовой МВД.

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Екатерина Власова
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