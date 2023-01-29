Готовившую еду полицейским повариху обокрали на 200 тысяч рублей в столовой МВД

В Краснодаре неизвестный украл сумку с 200 тысячами рублей у поварихи столовой МВД

Неизвестный украл сумку у 39-летней поварихи столовой УМВД России на транспорте в Краснодаре. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, женщина часто оставляла ценные вещи на кухне или в зале. Однажды она положила сумку с 200 тысячами рублей на видное место, а потом обнаружила пропажу.

Тогда потерпевшая обратилась к правоохранителям и написала заявление.

Ранее стало известно, что прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному против 64-летнего и 73-летнего местных жителей, пытавшихся вынести из дома умершего коллекционера ценностей на общую сумму в 12 миллионов рублей.