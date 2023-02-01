В японском парламенте поставили прямоту Путина в пример Кисиде

Депутат парламента Японии поставил прямоту Путина и Трампа в пример премьеру страны Кисиде

Депутат парламента Японии от оппозиции Тинами Нисимура поставил прямоту президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа в пример премьер-министру страны Фумио Кисиде, передает РИА Новости.

Политик от Конституционно-демократической партии упрекнул японского лидера за постоянный уход от ответов на прямые вопросы. «Бегство - это трусость, я так считаю. Премьер-министр, если вы против, то так и скажите прямо, что вы против. Прикрываться мнением народа и избегать ответа – это вызывает вопросы уже к самому политику. Политика экс-президента США Дональда Трампа или президента Путина для меня неприемлема, но по крайней мере то, что они оба прямо говорят, когда они против - хотя бы только по этому пункту они все-таки лучше вас, премьер-министр Кисида», — заявил Нисимура.