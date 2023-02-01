Жители немецкого Нюрнберга вышли на протесты против поставок вооружений Украине

Сотни жителей немецкого Нюрнберга вышли на протестную акцию против поставок вооружений Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Митингующих не остановили неблагоприятные погодные условия, они собрались на улицах города с плакатами и транспарантами. Демонстранты несли баннеры с надписями «Мирные переговоры вместо поставок оружия!» и «Если гражданин становится неудобным — он вдруг сразу "правоэкстремист"». Уточняется, что организаторы акции планировали устроить протесты в центре Нюрнберга в минувший понедельник, 30 января.

В ноябре жители немецких городов вышли на митинги в поддержку России с требованием изменения подхода НАТО в отношении Украины. В частности, участники протестов призывали пересмотреть антироссийские санкции, поскольку они «обернулись катастрофическими последствиями» для них самих.