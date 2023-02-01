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01:41, 1 февраля 2023Мир

Немцы вышли на протесты против поставок оружия Украине

Жители немецкого Нюрнберга вышли на протесты против поставок вооружений Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Сотни жителей немецкого Нюрнберга вышли на протестную акцию против поставок вооружений Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Митингующих не остановили неблагоприятные погодные условия, они собрались на улицах города с плакатами и транспарантами. Демонстранты несли баннеры с надписями «Мирные переговоры вместо поставок оружия!» и «Если гражданин становится неудобным — он вдруг сразу "правоэкстремист"». Уточняется, что организаторы акции планировали устроить протесты в центре Нюрнберга в минувший понедельник, 30 января.

В ноябре жители немецких городов вышли на митинги в поддержку России с требованием изменения подхода НАТО в отношении Украины. В частности, участники протестов призывали пересмотреть антироссийские санкции, поскольку они «обернулись катастрофическими последствиями» для них самих.

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Варвара Кузьмина
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