Майли Сайрус появилась на публике в мини-платье с декольте до пупка

Певица Майли Сайрус появилась на публике в черном мини-платье с декольте до пупка

Американская певица Майли Сайрус появилась на публике в откровенном наряде и показала снимки подписчикам. Фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Поп-исполнительница опубликовала снимок, на котором она позирует в доме в мини-платье черного цвета, оформленном глубоким декольте до пупка. Свой образ знаменитость дополнила колготками в тон и несколькими серьгами. При этом волосы Сайрус собрала в небрежный пучок, а от макияжа полностью отказалась.

Фото: @mileycyrus

В описании к публикации певица рассказала, что ее новый трек Flowers занял первые строчки рейтингов по всему миру. «Эти вехи стали возможными только благодаря слушателям и моим невероятным поклонникам. Бесконечно благодарна», — высказалась она.

Сингл Flowers был выпущен 12 января 2023 года на лейбле Columbia Records. Он быстро набрал популярность в TikTok, где его стали называть «гимном сильных и независимых». Всего за неделю сингл установил рекорд по количеству прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify — он набрал более 100 миллионов прослушиваний.