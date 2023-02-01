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22:11, 1 февраля 2023Россия

Пушков заявил о планах Трампа победить культ гендерной идеологии в США

Сенатор Пушков заявил, что Трамп планирует победить культ гендерной идеологии в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что бывший президент США Дональд Трампа идет на выборы, чтобы победить культ гендерной идеологии в стране.

«А если не он, то следующий кандидат от республиканцев, например, [губернатор Флориды Рон] Десантис. Запрос на такую программу в США налицо: большинство американцев придерживаются традиционных ценностей и с ужасом видят, что происходит со страной», — подчеркнул сенатор.

По его словам, бывший американский лидер не единственный, кто придерживается традиционных взглядов в Соединенных Штатах. Сенатор отметил, что представители консервативной Америки «готовят контрнаступление».

Ранее сообщалось, что больше половины американцев выступили против участия Трампа и действующего американского лидера Джо Байдена в грядущих президентских выборах. При этом 34 процента опрошенных заявили, что с энтузиазмом отнесутся к участию Байдена в президентской гонке, в случае Трампа этот показатель равен 32 процентам.

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Марина Совина
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