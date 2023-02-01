Пассажиров самолета отправили к врачам после посадки из-за непристегнутых ремней

Непристегнутые пассажиры Qantas пострадали во время турбулентности в полете

Четверо пассажиров и бортпроводник рейса австралийской авиакомпании Qantas получили травмы во время турбулентности в полете — двое человек были доставлены в больницу с тяжелыми травмами головы и шеи. Об этом пишет Daily Mail.

Летевший из Брисбена в Харви-Бей самолет попал в зону сильной турбулентности. В общей сложности пять человек, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, получили травмы. Лайнер был вынужден развернуться и отправиться обратно, в аэропорт вылета.

После посадки борт встречали врачи скорой помощи — госпитализация потребовалась одному пассажиру и бортпроводнику. В частности, один из пострадавших пожаловался на сильную боль в шее, а другому потребовалась помощь с рваной раной на голове.

Ранее в январе семь пассажиров самолета казахстанской авиакомпании Air Astana, который следовал по маршруту Ташкент — Алма-Ата, получили травмы и ожоги, попав в зону турбулентности. Экипаж оказал пострадавшим первую помощь, в авиагавани их встретили приехавшие бригады скорой помощи.