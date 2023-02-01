Ремонтник выбросил четыре миллиона рублей россиянки вместе с мусором

Ремонтник Казбек выбросил 4 миллиона рублей москвички Людмилы после уборки в ее ванной

В Москве ремонтник случайно выбросил четыре миллиона рублей вместе со строительным мусором во время уборки в квартире клиентки. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash.

Жительница столицы Людмила воспользовалась платформой «Профи.ру» и вызвала на дом мастера, чтобы пересобрать короб в ванной комнате. Закончив работу, ремонтник Казбек вынес за собой оставшиеся материалы и покинул дом россиянки.

После его ухода Людмила вспомнила, что в коробе были спрятаны два миллиона рублей и 30 тысяч долларов (более двух миллионов рублей) ее мужа. Проверив тайник, женщина обнаружила, что вся сумма исчезла. Ее супруг, который на данный момент находится в Ялте, заявил, что не имеет отношения к пропаже.

Казбек, в свою очередь, предположил, что не заметил пресс и выкинул его вместе с гипсокартоном, после чего вернулся, чтобы помочь с поисками. Однако найти деньги работнику и заказчице не удалось.

В настоящее время полиция занимается расследованием произошедшего.

В марте 2022 года житель Москвы случайно выбросил 13 миллионов рублей во время уборки, приняв пакет с деньгами за мусорный мешок. Мужчина заметил исчезновение крупной суммы только три часа спустя. Когда он вернулся обратно к мусорным бакам, пакета с деньгами там не оказалось.