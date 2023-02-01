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05:46, 1 февраля 2023Россия

Росавиация назвала сроки использования западных самолетов

Глава Росавиации Нерадько: на Airbus и Boeing можно спокойно летать до 2030 года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что западными самолетами Airbus и Boeing, принадлежащими российским компаниями, можно пользоваться еще семь лет. Но для этого нужно соблюсти одно условие. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Нерадько отметил, что санкции, в том числе и запрет на поставку запчастей, не повлияли на безопасность полетов в России. «У меня есть уверенность, что не стало опаснее летать. И это никак не связано с наличием или отсутствием оригинальных запчастей», — отметил он.

По словам главы Росавиации, Airbus и Boeing могут «спокойно летать» до 2030 года при условии проведения работ по поддержанию их летной годности.

Ранее сообщалось, что в Росавиации обсуждают возможность снятия всех ограничений для белорусской авиакомпании «Белавиа» на полеты в Россию. Ведомство хочет снять ограничения для иностранной авиакомпании по числу рейсов и доступным направлениям в города России.

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Екатерина Подвигина
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