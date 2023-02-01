Росфинмониторинг предупредил об участившихся случаях мошенничества от его имени

Росфинмониторинг заявил о мошенничествах от его имени с извещениями о блокировке счетов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предупредила об участившихся случаях мошенничества от имени ведомства. Злоумышленники, притворяющиеся сотрудниками федеральной службы, звонят россиянам и отправляют им электронные письма с извещениями о блокировке счетов и предложением снять ограничения за плату. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует об участившихся случаях поступления гражданам звонков и электронных писем от имени Росфинмониторинга с извещениями о блокировке (замораживании) их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники в целях вымогательства денежных средств предлагают жертвам оплатить штраф, пеню, комиссию или услугу по оформлению «справки о легализации».

В ведомстве подчеркнули, что Росфинмониторинг не может арестовывать денежные средства и другое имущество граждан, а также взимать обязательные платежи. Помимо этого, ведомство не оказывает платные услуги по оформлению юридически значимых документов, не рассылает подобных писем и не осуществляет подобных звонков.

В Росфинмониторинге рекомендовали игнорировать звонки и письма с указанными предложениями и незамедлительно сообщать о мошенниках в правоохранительные органы и дежурную службу ведомства.

Ранее Роскомнадзор рассказал россиянам о рассылке фейковых уведомлений от имени ведомства. В регуляторе предупредили, что такие мошеннические письма могут содержать фишинговые ссылки и вредоносные вложения.