Россиян предупредили о мошеннических рассылках от имени Роскомнадзора

Роскомнадзор предупредил, что мошенники запустили фейковую рассылку от его имени

Роскомнадзор предупредил россиян, что зафиксировал рассылку фейковых уведомлений от своего имени. Подобные мошеннические письма могут содержать фишинговые ссылки и вредоносные вложения, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что фальшивые сообщения отправлены на электронные адреса других ведомств и компаний от имени управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО). «Сообщения содержали информацию о выявлении на ресурсах адресатов запрещенных материалов или уведомления о предстоящей блокировке. При этом, чтобы узнать адрес сайта, нарушившего требования законодательства, в сообщении предлагалось открыть вложение», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор подчеркнул, что не рассылал такие уведомления. Управление Роскомнадзора по ЦФО не уполномочено направлять требования об удалении запрещенной информации, пояснили в ведомстве. «Рекомендуем не открывать подозрительные сообщения, так как они могут содержать ссылки на фишинговые ресурсы и вредоносные файлы-вложения», — предостерегли в Роскомнадзоре.

Ранее пользователей Telegram предупредили о самой массовой фишинговой атаке в мессенджере. По данным In2security, злоумышленники массово рассылают в мессенджере сообщения с предложением ознакомиться со списком людей, которые якобы будут мобилизованы в ближайшее время.