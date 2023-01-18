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13:17, 18 января 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошеннических рассылках от имени Роскомнадзора

Роскомнадзор предупредил, что мошенники запустили фейковую рассылку от его имени

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Роскомнадзор предупредил россиян, что зафиксировал рассылку фейковых уведомлений от своего имени. Подобные мошеннические письма могут содержать фишинговые ссылки и вредоносные вложения, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что фальшивые сообщения отправлены на электронные адреса других ведомств и компаний от имени управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО). «Сообщения содержали информацию о выявлении на ресурсах адресатов запрещенных материалов или уведомления о предстоящей блокировке. При этом, чтобы узнать адрес сайта, нарушившего требования законодательства, в сообщении предлагалось открыть вложение», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор подчеркнул, что не рассылал такие уведомления. Управление Роскомнадзора по ЦФО не уполномочено направлять требования об удалении запрещенной информации, пояснили в ведомстве. «Рекомендуем не открывать подозрительные сообщения, так как они могут содержать ссылки на фишинговые ресурсы и вредоносные файлы-вложения», — предостерегли в Роскомнадзоре.

Ранее пользователей Telegram предупредили о самой массовой фишинговой атаке в мессенджере. По данным In2security, злоумышленники массово рассылают в мессенджере сообщения с предложением ознакомиться со списком людей, которые якобы будут мобилизованы в ближайшее время.

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Денис Савосин
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