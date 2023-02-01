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14:45, 1 февраля 2023Россия

Подразделения «Южной» группировки заняли выгодные рубежи на донецком направлении

Минобороны России отчиталось о занятии выгодных рубежей и позиций на донецком направлении

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Об этом в среду, 1 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские войска нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ), подразделения которых базировались в районах населенных пунктов Тоненькое и Северное в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, в районе населенного пункта Доброволье в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ.

За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, а также несколько единиц техники, в том числе гаубица «Мста-Б», боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» и французская самоходная артиллерийская установка Caesar.

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Никита Абрамов
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