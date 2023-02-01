В Турции заявили о рисках обслуживания российских самолетов

Турецкая компания Havaş заявила о рисках обслуживания 170 российских самолетов

Компания Havaş, обслуживающая самолеты в аэропортах Турции, заявила о рисках обслуживания лайнеров, находящихся в парках у авиаперевозчиков из России, Белоруссии, Ирана и бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальное письмо провайдера.

Отмечается, что в первую очередь турецкая компания может отказать в обслуживании воздушных судов американского производства Boeing, а также нескольких самолетов европейской Airbus.

По данным издания, в списке Havaş значатся свыше 170 самолетов российских авиакомпаний, таких как «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Azur Air и Utair. Также в перечне семь белорусских лайнеров и четыре иранских.

В своем письме компания также упомянула бизнес-джеты Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650, которые якобы принадлежат российскому предпринимателю Роману Абрамовичу. При этом представитель бизнесмена сообщил РБК, что самолетов в Турции у него нет.

Ранее в январе глава Росавиации Александр Нерадько уведомил, что санкции Евросоюза (ЕС), введенные против России в ответ на спецоперацию на Украине, направлены на уничтожение отечественной авиации. При этом руководитель ведомства подчеркнул, что власти России этого не допустят.

