Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:01, 31 января 2023Путешествия

В России ответили на угрозу ЕС уничтожить отечественную авиацию

Нерадько: санкции ЕС направлены на уничтожение авиации России, но мы этого не допустим
СюжетСанкции против России:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Санкции Евросоюза (ЕС), введенные против России в ответ на спецоперацию на Украине, направлены на уничтожение отечественной авиации, однако власти этого не допустят. Так, на угрозы Запада в интервью РБК ответил глава Росавиации Александр Нерадько.

В издании напомнили, что в марте 2022 года с подобным заявлением выступил руководитель генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии (ЕК) Хенрик Хололей, комментируя введенные в ответ на СВО ограничения. «Да, было такое откровенное заявление высокопоставленного европейского чиновника, которое, видимо, он долго вынашивал, — отметил Нерадько. — Не получилось».

Материалы по теме:
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

По словам главы ведомства, уничтожить российскую авиацию не удалось благодаря «своевременным и правильным» решениям властей и ключевых специалистов авиаотрасли.

Своей главной задачей в должности руководителя Росавиации Нерадько назвал «преодоление последствий санкций». Он также подчеркнул, что считает ближайшими партнерами российской авиации те страны и компании, которые не перестали летать в Россию. «Не прекратили полеты 53 авиакомпании из 26 государств, и их количество увеличивается», — добавил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В России ответили на угрозу ЕС уничтожить отечественную авиацию
Редкой украинской САУ проломили днище
Четверых россиян задержали за подготовку убийства судебного пристава
Россиянам назвали главные ошибки при мытье и сушке волос
Путин поручил представить предложения по новой льготной ипотеке
Стало известно местонахождение Ольги Бузовой
Ивлеева пожаловалась на удаление ее откровенных фото из Instagram
Иран наладил производство умных боеприпасов
Пушилин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ от ДНР
В России проиндексируют социальные выплаты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.