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13:23, 1 февраля 2023Бывший СССР

Саакашвили завещал похоронить его на Украине

Бывший президент Грузии Саакашвили в суде заявил, что хочет быть похоронен на Украине
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили . Фото: Irakli Gedenidze / Globallookpress.com

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе судебного заседания завещал похоронить его на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Я абсолютно уверен в нашей победе, однако, если я не доживу до этой победы, которая так близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», — сказал политик, выступая по видеосвязи из частной клиники в Тбилиси. Речь Саакашвили произнес на украинском языке, сидя в футболке с надписью Ukrainian (украинец). Слова бывшего президента республики на грузинский переводил специалист в зале суда.

Ранее политик заявил, что не хочет заниматься политической деятельностью в Грузии.

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