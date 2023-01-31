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21:29, 31 января 2023Бывший СССР

Саакашвили заявил об отсутствии планов заниматься политикой в Грузии

Михаил Саакашвили заявил, что не планирует заниматься политикой в Грузии

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о нежелании заниматься политической деятельностью в Грузии. Его слова приводит РИА Новости.

Соответствующее заявление политик сделал в письме, которое опубликовал глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Я не планирую заниматься никакой политической деятельностью в Грузии, однако всегда буду поддерживать тебя с Украины и других мест», — говорится в пиьсме.

Саакашвили поздравил Хабеишвили с избранием на должность. По его словам, глава ЕНД является политиком с большим потенциалом.

Ранее 31 января стало известно о переводе Саакашвили в реанимацию. Сообщалось, что экс-лидер Грузии находится на «критической грани».

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии в октябре 2021 года. Политика обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году. Кроме того, его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

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Марина Совина
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