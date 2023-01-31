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14:23, 31 января 2023Бывший СССР

Стало известно о переводе Саакашвили в реанимацию

Бывшего президента Грузии Саакашвили начали переводить в реанимационное отделение

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Бывшего президент Грузии Михаила Саакашвили начали переводить в реанимационное отделение клиники «Вивамед», в которой лечится политик. Об этом заявил член оппозиционной партии «Единое национальное движение» и друг семьи экс-главы государства Георгий Чаладзе, передает ТАСС.

«В эти минуты Саакашвили переводят в реанимацию», — сказал он. Комментируя состояние здоровья бывшего грузинского президента, Чаладзе подчеркнул, что политик находится на «критической грани». При этом генеральный директор клиники Нино Надирадзе заявила, что Саакашвили «пока не переводят».

Ранее директор «Вивамед» профессор Зураб Чхаидзе сообщил об ухудшении состояния здоровья политика. Как он утверждает, отказ Саакашвили от лечения может привести к фатальному исходу. Кроме того, в последние дни экс-президент сократил прием пищи, добавил Чхаидзе.

9 января американский врач-невролог Шахин Эммануэль Лахани рассказал, что у Саакашвили выявлена быстро прогрессирующая деменция. После осмотра политика он заявил о необходимости в квалифицированном лечении бывшего президента в США или Европе.

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Кристина Есикова
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