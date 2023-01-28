Названы последствия отказа Саакашвили от лечения

Профессор Чхаидзе: отказ Саакашвили от лечения может привести к фатальному исходу

Отказ бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили от лечения может привести к фатальному исходу. Об этом заявил директор клиники «Вивамед», профессор Зураб Чхаидзе, передает «Интерфакс».

«Состояние его здоровья ухудшается. Хочу призвать родственников Саакашвили, его мать Гиули Аласания убедить начать исполнять рекомендации врачей. В противном случае отказ от медицинских услуг может привести к фатальному исходу», — рассказал он.

Директор клиники отметил, что экс-президент уменьшил прием пищи в последние дни. По его словам, утром Саакашвили весил 69 килограммов. Если ничего не изменится, он продолжит терять вес. «Завтра будет весить 68, а послезавтра — 65 килограммов», — сказал Чхаидзе.

9 января американский врач-невролог Шахин Эммануэль Лахани рассказал, что у бывшего главы государства выявлена быстро прогрессирующая деменция. После осмотра Саакашвили он заявил о необходимости в квалифицированном лечении политика в США или Европе. Ранее о признаках деменции у экс-президента сообщал американский врач-психиатр Эрик Голдсмит. По его мнению, заболевание могло развиться из-за попадания в организм политика мышьяка и ртути.