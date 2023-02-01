56-летняя актриса Сальма Хайек снялась в платье с глубоким декольте и восхитила фанатов

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 56-летняя знаменитость позирует, сидя перед камерой. На ней платье светло-зеленого цвета, оформленное глубоким декольте и серебристой окантовкой. Ее образ дополняют браслеты и длинные серьги, украшенные сверкающими бриллиантами. При этом визажисты сделали в макияже акцент на губы, нанеся на них красную помаду. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в пучок, выпустив две пряди у лица.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 704 тысяч лайков. «Она — прекрасный пример естественной красоты», «Когда все взгляды точно не на платье», «Сальма никогда не стареет», «С каждым годом все красивее и красивее», «Ты такая удивительная и всегда вдохновляешь этим», — высказывались они.

Ранее Сальма Хайек вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Так, знаменитость появилась на премьере фильма «Супер Майк: последний танец» в Майами, в котором она и актер Ченнингом Татум исполнили главные роли. Кинозвезда выбрала для мероприятия прозрачное платье из сетки люксового бренда Gucci, оформленное цветочными аппликациями.