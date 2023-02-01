Стало известно о домогательствах и растратах в организации Шона Пенна

Bloomberg: сотрудники организации Шона Пенна CORE заявили о домогательствах и растратах

Сотрудники некоммерческой организации американского актера и режиссера Шона Пенна Community Organizationed Relief Effort, известной как CORE Response, заявили о сексуальных домогательствах в компании. Некоторые из них обратились в суд. Об этом сообщает Bloomberg.

Также сотрудники CORE сообщили, что руководители организации неэффективно управляют средствами и игнорируют все жалобы. По словам одного из собеседников издания, средства компании регулярно используются для оплаты ненадлежащих расходов, в том числе «роскошных ужинов и гостиничных номеров».

Также отмечается, что во время телефонных конференций CEO компании Энн Ли, которая отвечала за ежедневную операционную деятельность CORE, утверждала, что денежные средства для ведения некоммерческой деятельности могут быть направлены на реализацию других проектов.

«Расследование показало, что CORE оставляла грузы помощи невостребованными в течение нескольких дней или возвращала их жертвователям, потому что ими попросту некому было заняться», — пишет издание. Также отмечается, что организация не сообщала часть информации о расходах в налоговых декларациях.

По данным Bloomberg, CORE разочаровывала партнеров «неаккуратной работой на местах и нечетким управлением многомиллионными федеральными грантами».

В мае 2021 года стало известно, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, находясь в браке, несколько раз пытался добиться расположения женщин, работающих на него в компании и благотворительном фонде. Руководство корпорации узнало об отношениях Гейтса с коллегами еще в 2008 году и рекомендовало ему прекратить это. В 2020 году бизнесмен ушел из совета директоров Microsoft, однако утверждалось, что это решение не связано с обвинениями в домогательствах.