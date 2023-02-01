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05:12, 1 февраля 2023Интернет и СМИ

В США сочли подозрительными слова Нуланд о взрывах на «Северных потоках»

Ведущий Fox Карлсон: администрация Байдена причастна к взрывам на «Северных потоках»

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» свидетельствует о причастности администрации президента США Джо Байдена к произошедшему.

Телеведущий напомнил, что в январе прошлого года Нуланд «грозилась взорвать трубопроводы "Северный поток"», чтобы помешать поставкам российского газа в Европу. Карлсон назвал взрывы «крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека».

Он подчеркнул, что реакция Нуланд относительно диверсии на газопроводах демонстрирует ложь администрации американского президента. «Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал», — отметил Карлсон.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление Нуланд, выразившей радость из-за взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Ее высказывание он счел забавным.

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Варвара Кузьмина
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