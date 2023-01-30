Лавров ответил на слова Нуланд о взрывах на «Северных потоках»

Сергей Лавров назвал забавными слова Нуланд, порадовавшейся разрушению «Северных потоков»

Глава МИД России Сергей Лавров назвал забавными слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, выразившей радость из-за взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». На ее высказывание он отреагировал в ходе пресс-конференции с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари, пишет РИА Новости.

Речь идет о заявлении, которое чиновник сделала на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, отвечая на вопросы сенатора Теда Круза о разрушенных трубопроводах.

«На днях, выступая в конгрессе, госпожа Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря, прямо сказала — как и многие сенаторы и она лично, госдепартамент как организация испытывают радость от того, что "Северные потоки" превратились в груду металла на дне Балтийского моря. Забавное такое признание», — ответил на эти слова Лавров.

26 сентября 2022 года сообщалось, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Отмечалось, что потенциальная утечка топлива случилась у берегов датского острова Борнхольм. К ночи того же дня давление упало на обеих нитках «Северного потока». Позже выяснилось, что в районе утечек топлива были зафиксированы взрывы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают произошедшее терактом. 29 января 2023 года сообщалось, что расследование произошедшего на «Северных потоках» в Дании и Швеции все еще идет.