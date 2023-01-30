Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:26, 30 января 2023Мир

Лавров ответил на слова Нуланд о взрывах на «Северных потоках»

Сергей Лавров назвал забавными слова Нуланд, порадовавшейся разрушению «Северных потоков»
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров назвал забавными слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, выразившей радость из-за взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». На ее высказывание он отреагировал в ходе пресс-конференции с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари, пишет РИА Новости.

Речь идет о заявлении, которое чиновник сделала на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, отвечая на вопросы сенатора Теда Круза о разрушенных трубопроводах.

«На днях, выступая в конгрессе, госпожа Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря, прямо сказала — как и многие сенаторы и она лично, госдепартамент как организация испытывают радость от того, что "Северные потоки" превратились в груду металла на дне Балтийского моря. Забавное такое признание», — ответил на эти слова Лавров.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

26 сентября 2022 года сообщалось, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Отмечалось, что потенциальная утечка топлива случилась у берегов датского острова Борнхольм. К ночи того же дня давление упало на обеих нитках «Северного потока». Позже выяснилось, что в районе утечек топлива были зафиксированы взрывы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают произошедшее терактом. 29 января 2023 года сообщалось, что расследование произошедшего на «Северных потоках» в Дании и Швеции все еще идет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Вооруженные силы России заняли более выгодные позиции в районе Угледара
Россиянин застрелил сожителя бывшей жены и с ее помощью спрятал тело
Опубликована карта боевых действий на Украине
Россиянкам раскрыли простые способы похудеть в талии
Назван самый распространенный размер первоначального взноса по ипотеке
Нового посла США встретили в России скандированием «Америка — страна-террорист»
Новый посол США покинула здание МИД России
Украинское правительство захотело повысить цены на ЖКХ
Вылетевший из Салехарда российский самолет столкнулся со стаей птиц
Президент Хорватии заявил о провоцировании России на вооруженный конфликт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.