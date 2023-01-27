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19:02, 27 января 2023Мир

Нуланд раскритиковали за слова о взрывах на «Северных потоках»

Политик из США Барака раскритиковал слова Нуланд о взрывах на «Северных потоках»

Фото: Susan Walsh / Reuters

Политик, правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака раскритиковал в Twitter слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о том, что Вашингтон доволен взрывами на «Северных потоках».

«Это какие-то хладнокровные гангстеры. Только левые думают, что в решениях этих преступников задействован некий моральный расчет», — написал он.

Ранее исполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг намекнул на организатора диверсии на газопроводах. По его мнению, в этом виновна страна-член НАТО.

В конце сентября 2022 года стало известно о масштабных разрушениях на «Северных потоках» в результате подрывов. Уточнялось, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

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Виктория Кондратьева
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