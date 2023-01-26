Глава Nord Stream 2 кивком назвал виновного во взрывах на «Северных потоках»

Глава Nord Stream 2 Варниг обвинил страну НАТО во взрывах на «Северных потоках»

Исполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг считает, что теракты на газопроводах «Северный поток» устроила западная страна. Об этом он заявил газете Die Zeit.

Отвечая на соответствующий вопрос, он указал, что не считает Россию причастной к взрывам. Когда же его журналист спросил, могла ли устроить диверсию страна НАТО, Варниг молча кивнул головой. При этом он отказался называть конкретные страны, предложив читателям самостоятельно поразмышлять.

О масштабных разрушениях на «Северных потоках» стало известно в конце сентября 2022 года, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. В октябре в российском «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

Позднее президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводах «Северный поток» очевидным терактом.