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13:02, 29 января 2023Мир

Швеция и Дания продолжили расследование диверсий на «Северных потоках»

Шольц заявил, что Швеция и Дания продолжили расследование диверсий на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Расследование диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» все еще не закончено. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью газете Tagesspiegel.

Он пояснил, что взрывы на газопроводах произошли в акватории Швеции и Дании. В связи с этим обе страны продолжают вести это сложное расследование инцидента.

Кроме того, немецкий канцлер предложил чиновникам Германии воздержаться от предположений, кто виновен в произошедших взрывах и что произошло. Шольц рекомендовал им оглашать версии только при наличии доказательств. «Мы должны придерживаться фактов, особенно в такие неспокойные времена», — сказал он.

27 сентября 2022 года оператор «Северного потока» Nord Stream AG объявил о ЧП. Немецкая газета Tagesspiegel также сообщала, что подобного рода авария на трех нитках морских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошла из-за целенаправленных действий. В Кремле назвали инциденты на объектах терактом.

О первых выявленных инцидентах с «Северным потоком» стало известно еще 26 сентября. В тот момент давление уже упало в газопроводе «Северный поток-2». Утечка газа из морского газопровода произошла вблизи берегов датского острова Борнхольм. К ночи Nord Stream AG сообщила, что давление снизилось на обеих нитках. 29 сентября было известно уже о четырех утечках газа — последняя была выявлена береговой охраной Швеции.

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Варвара Кошечкина
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