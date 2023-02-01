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11:02, 1 февраля 2023Из жизни

Видео нападения акулы на восьмилетнего мальчика вызвало споры в сети

Пользователи сети назвали подделкой видео с нападением акулы на мальчика из Австралии

Видео нападения акулы на восьмилетнего ребенка, которое опубликовал житель Австралии, вызвало споры в сети. Некоторые пользователи усомнились в подлинности ролика и назвали его подделкой, пишет Daily Mail.

На кадрах, снятых недалеко от острова Леди Масгрейв в штате Квинсленд, мальчик по имени Манни находится по грудь в воде возле яхты. Держась за поручни, он достает рыбу, которую якобы подстрелил из ружья для подводной охоты. Когда ребенок кладет улов на борт, на него бросается небольшая акула и с силой влетает ему в грудь.

В интервью Nine News Манни рассказал, что не пострадал во время нападения хищницы. «Просто немного болит грудь, вот и все», — сказал он.

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Скептически настроенные пользователи заподозрили, что видео было постановочным. «Похоже, что акула мертва и кто-то просто швырнул ее в ребенка», — написал один из них. Редактор Daily Mail обратил внимание, что рыба, показанная в продолжении ролика, отличается от той, которую якобы поймал Манни.

Автор видео рассказал, что мальчик подстрелил небольшого ханоса, которого также называют молочной рыбой. Позже они отдали улов одному из местных жителей.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида 12-летний мальчик случайно поймал на удочку большую белую акулу. Хищница оказалась около трех метров в длину.

Никита Савин
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