12-летний мальчик отправился на рыбалку и случайно выловил трехметровую акулу

ABC News: в США 12-летний мальчик поймал трехметровую белую акулу на удочку

В штате Флорида, США, 12-летний Кэмпбелл Кинан случайно выловил на удочку большую белую акулу во время рыбалки. Об этом сообщает ABC News.

Мальчик приехал в штат, чтобы поддержать сестру на турнире по хоккею. Позже его семья решила отправиться на рыбалку. Кэмпбелл был на рыболовном судне не в первый раз: по его словам, он регулярно бывает на рыбалке и любит это занятие.

Рыба, которую вытягивал мальчик, так сопротивлялась, что было ясно: попалось что-то крупное. Чтобы подтащить улов к судну, Кэмпбеллу понадобилась помощь капитана. «Мы стаскиваем с Кэмпбелла пальто и видим, как по нему течет пот», — вспоминает мать мальчика, Коллин. Наконец, рыба показалась на поверхности воды, и мальчик понял, что поймал трехметровую белую акулу. Чтобы справиться с ней, понадобилось около 45 минут.

Ловить акул запрещено, поэтому хищницу измерили, пометили, чтобы эксперты могли изучить характер ее миграции, а затем отпустили. Рыбу окрестили Ян-Ян в честь тренера сестры Кэмпбелла, который был на борту и наблюдал за происходящим.

Коллин заявила, что гордится решимостью и упорством сына. «Он ни за что бы не отпустил катушку», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что в США отец и сын приехали на турнир по ловле акул и поймали гигантского морского дьявола весом 272 килограмма. Они отплыли на каяке на 200 метров от берега и закинули удочку, использовав в качестве наживки полосатого тунца.