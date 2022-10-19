Отец и сын приехали на турнир по ловле акул и поймали морского дьявола

My San Antonio: в Техасе отец и сын поймали гигантского ската весом 272 килограмма

Отец и сын из американского штата Техас приехали на турнир по ловле акул и поймали гигантского морского дьявола весом 272 килограмма. Об этом сообщает My San Antonio.

Дэниел Арисп и его сын Джеремайя участвовали в «Шаркатоне» — соревновании по ловле акул, которое проводится на острове Падре. Они отплыли на каяке на 200 метров от берега и закинули удочку, использовав в качестве наживки полосатого тунца.

Через полчаса начало клевать. Рыба отчаянно вырывалась, поэтому мужчины решили, что им попалась акула длиной не менее трех с половиной метров. Джеремайя вытягивал улов из воды не меньше 45 минут, прежде чем рыба показалась на поверхности. Оказалось, что это не акула, а огромный скат манта.

«Я где-то читал, что манты — это охраняемые рыбы, поэтому знал, что нам нужно вытащить его, снять крючок и отпустить», — расказал Дэниел Арисп. Чтобы справиться со скатом, им потребовалось еще два часа.

Пойманная рыба оказалась самцом шириной 2,7 метра и весом 272 килограмма. После того как биологи записали измерения, Арисп и его сын отцепили крючок и отпустили ската.

Гигантские морские дьяволы, или манты, — самые крупные скаты в мире. Отдельные особи вырастают до 9,1 метра в ширину и весят до трех тонн.

Ранее сообщалось, что в Камбодже рыбаки выловили гигантского четырехметрового ската весом 181 килограмм. Увидев размеры улова, мужчина позвал на помощь соседей.