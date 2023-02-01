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11:47, 1 февраля 2023Россия

Российская школьница пыталась покончить с собой после неудачной попытки похудеть

В Ялте школьница пыталась покончить с собой после неудачной попытки похудеть

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ялте школьница пыталась покончить с собой после неудачной попытки похудеть. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, девочку успели спасти родители — они вызвали медиков, которые увезли школьницу в реанимацию и смогли стабилизировать ее состояние.

Россиянка, по данным Mash, была недовольна своим весом и в социальных сетях вступила в группу по правильному питанию. За неделю до попытки суицида девушка рассказала знакомой, с которой познакомилась через группу в интернете, что хочет похудеть и думает выпить для этого горсть таблеток. Девушка сделала это, но похудеть ей такой способ не помог.

Ранее семиклассница из Красноярского края пыталась покончить с собой из-за матери, которая запретила ей гулять с подругами по причине плохой успеваемости

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Анастасия Шейкина
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