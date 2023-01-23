Российская семиклассница пыталась покончить с собой из-за запрета матери

Семиклассница из Красноярского края пыталась покончить с собой из-за запрета матери

Семиклассница из Красноярского края пыталась покончить с собой из-за запрета матери. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, мать запретила девочке гулять с подругами из-за плохой успеваемости. В ответ на это российская школьница заперлась в своей комнате и совершила попытку суицида.

Отмечается, что мать девушки работает медсестрой, она смогла оказать ребенку первую помощь. Уже позднее бригада скорой госпитализировала подростка, и в больнице ее состояние стабилизировали. Как сообщает Kras Mash, этим инцидентом заинтересовались инспекторы по делам несовершеннолетних.

Ранее похожий случай произошел в Якутске — там семиклассник покончил с собой после отказа родителей купить компьютер. А семиклассница из Нижнего Новгорода попыталась покончить с собой после того, как получила три двойки за день.