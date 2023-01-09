Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:51, 9 января 2023Россия

Российский семиклассник покончил с собой после отказа родителей купить компьютер

В Якутске 12-летний школьник покончил с собой после отказа родителей купить компьютер

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Якутске родители семиклассника отказали сыну в покупке нового компьютера, после чего он покончил с собой. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает Telegram-канал Shot.

Тело 12-летнего школьника нашли в квартире, где он жил с матерью и отчимом. Следов насильственной смерти при осмотре не обнаружили. По данным канала, ребенок перед смертью просил у родителей 50 тысяч рублей на новый компьютер.

Уточняется, что семья нигде не стояла на учете, характеризуется как благополучная. Кроме погибшего ребенка, в семье есть еще семимесячный младенец.

Ранее стало известно, что в одной из российских школ под Сыктывкаром десятиклассник попытался покончить с собой. Подростка нашли под окнами школы с переломами шеи, груди и позвоночника. Его доставили в больницу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали информацию об амнистии бойцов ЧВК «Вагнер»
США и Турции предрекли превращение в автократии
Россиянам предложат дать денег в долг государству без гарантий
В МИД России отреагировали на протесты в Бразилии
При пожаре в одной из московских квартир обнаружили тело женщины
Российский семиклассник покончил с собой после отказа родителей купить компьютер
Россиянам стали реже одобрять заявки на кредит
В метро Лондона заметили сотни людей без штанов
На Украину поставили трансформаторы на сумму более 11 миллионов долларов
Названа главная опасность передаваемых Киеву БМП Bradley
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.