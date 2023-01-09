Российский семиклассник покончил с собой после отказа родителей купить компьютер

В Якутске 12-летний школьник покончил с собой после отказа родителей купить компьютер

В Якутске родители семиклассника отказали сыну в покупке нового компьютера, после чего он покончил с собой. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает Telegram-канал Shot.

Тело 12-летнего школьника нашли в квартире, где он жил с матерью и отчимом. Следов насильственной смерти при осмотре не обнаружили. По данным канала, ребенок перед смертью просил у родителей 50 тысяч рублей на новый компьютер.

Уточняется, что семья нигде не стояла на учете, характеризуется как благополучная. Кроме погибшего ребенка, в семье есть еще семимесячный младенец.

Ранее стало известно, что в одной из российских школ под Сыктывкаром десятиклассник попытался покончить с собой. Подростка нашли под окнами школы с переломами шеи, груди и позвоночника. Его доставили в больницу.