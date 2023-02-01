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15:30, 1 февраля 2023Наука и техника

Метеорологи пожаловались на Starlink

t3n: метеорологи заявили, что терминалы Starlink мешают вести прогнозы погоды

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Нидерландские метеорологи заявили, что оборудование Starlink мешает им вести прогнозы погоды. Об этом сообщает немецкое издание t3n.

Журналисты сослались на отчет специалиста Королевского нидерландского метеорологического института (KNMI) Ада Стоффелена, который рассказал, что терминалы Starlink мешают ученым собирать данные о погоде. По словам Стоффелена, проблема заключается не в самих спутниках, а наземном оборудовании.

Специалист пожаловался, что в местах, в которых установлены терминалы Starlink, метеорологические спутники не могут вести точные наблюдения из-за изменения температуры. По словам эксперта, размещенные на земле тарелки нагреваются в процессе работы, из-за чего над поверхностью поднимаются клубы пара — небольшие, но заметные со спутников.

По словам Ада Стоффелена, со спутников присутствие Starlink особенно заметно на Северном полюсе, где находятся исследовательские станции. Специалист заявил, что либо Starlink придется усовершенствовать свое оборудование, либо ученым придется исключить локации, где размещены спутниковые тарелки, из перечня зон для наблюдений.

Ранее стало известно, что оператор Starlink SpaceX договорился с Национальным научным фондом США (NSF) относительно работы своих спутников. В компании Илона Маска пообещали, что уменьшат яркость спутников до седьмой звездной величины — таким образом, оборудование не будет мешать астрономам.

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Андрей Ставицкий
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