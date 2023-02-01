Российская военная полиция обезвредила СВУ диверсантов в Запорожской области

Российская военная полиция обезвредила установленное диверсантами СВУ в Запорожье

Российская военная полиция обезвредила самодельное взрывное устройство (СВУ), установленное диверсантами в Запорожской области. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, взрывчатка была установлена в оживленном районе Кирилловка. На кадрах командир одного из подразделений с позывным Фармацевт рассказывает, как они с саперами прибыли на специальный полигон, где будут ликвидировать устройство. Затем мужчина рассказывает и показывает, что они будут использовать для обезвреживания СВУ.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что сотрудники Министерства государственной безопасности Луганской народной республики (МГБ ЛНР) обнаружили в одном из населенных пунктов схрон с самодельным взрывным устройством (СВУ).