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13:55, 1 февраля 2023Силовые структуры

Российская военная полиция обезвредила СВУ диверсантов в Запорожской области

Российская военная полиция обезвредила установленное диверсантами СВУ в Запорожье

Российская военная полиция обезвредила самодельное взрывное устройство (СВУ), установленное диверсантами в Запорожской области. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, взрывчатка была установлена в оживленном районе Кирилловка. На кадрах командир одного из подразделений с позывным Фармацевт рассказывает, как они с саперами прибыли на специальный полигон, где будут ликвидировать устройство. Затем мужчина рассказывает и показывает, что они будут использовать для обезвреживания СВУ.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что сотрудники Министерства государственной безопасности Луганской народной республики (МГБ ЛНР) обнаружили в одном из населенных пунктов схрон с самодельным взрывным устройством (СВУ).

Екатерина Власова
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