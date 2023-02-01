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16:34, 1 февраля 2023Наука и техника

Опубликовано видео с экзопланетной системой

Северо-Западный университет опубликовал видео с экзопланетной системой

Астрономы из Северо-Западного университета опубликовали видео с экзопланетной системой, то есть находящейся за пределами Солнечной системы. Ролик представлен на официальном сайте вуза.

В 2008 году система HR8799 стала первой, которая была запечатлена вместе со всеми своими планетами на фото. Теперь, объединив данные наблюдений за последние 12 лет, ученые создали замедленное видео вращения четырех планет вокруг своей звезды. Каждая из планет является газовым гигантом, при этом все гораздо массивнее Юпитера. Ближайшей к светилу планете требуется около 45 земных лет, чтобы совершить один оборот, а самой дальней — 500 лет.

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HR8799 — небольшая звезда, располагающаяся относительно недалеко — в 133 световых годах от Земли в созвездии Пегаса. Эта звезда ярче Солнце в пять раз и в 1,5 раза тяжелее. Сама планетарная система считается достаточно молодой, она образовалась всего 35 миллионов лет назад.

Для создания видео специалисты использовали технологию под названием «адаптивная оптика», чтобы исправить размытие изображения, вызванное атмосферой Земли. Кроме того, применялись дополнительные инструменты, позволяющие подавить блики от звезды системы. Снятый материал призван показать работу астрономов для общественности. Кроме того, с помощью отснятого материала исследователи могут изучить свет звезд и планет, чтобы лучше понять, из чего они состоят.

Елена Апазиди
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