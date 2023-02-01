Друг погибшего в автозаке россиянина раскрыл подробности произошедшего

Друг погибшего в автозаке россиянина усомнился в том, что он дебоширил

В Нижним Тагиле возбудили уголовное дело по факту гибели задержанного в полицейском автозаке. Как сообщали СМИ, группа немедленного реагирования приехала на вызов охранника психиатрической больницы, чтобы забрать 44-летнего Сергея Шамрина, который, по официальной версии, был пьян и дебоширил. Стражи порядка, как сообщалось, осуществили жесткое задержание и засунули его в автозак таким образом, что сломали ему шею. Когда сотрудники правопорядка приехали в участковое отделение и открыли дверцы машины, они обнаружил Сергея уже мертвым. «Лента.ру» разбиралась в деталях произошедшего и побеседовала с близкими и друзьями погибшего.

Близкий друг Сергея Евгений Гладков, знакомый с ним в течение более чем 20 лет усомнился в предварительной версии и рассказал детали инцидента.

«Вчера я только прилетел в Нижний Тагил (последние несколько лет Евгений живет в Севастополе, но поддерживает связь с Сергеем — прим. «Ленты.ру»), разговаривал с его супругой. Сергей не дебошир вообще, он пришел туда к какому-то своему старому приятелю. Да, он был нетрезв, но не пьяный, а скорее выпивший. Его привезла туда жена, но на КПП его не пропустили. В это время из отделения медицинского освидетельствования этого центра ехала полицейская машина, оттуда везли человека, которому делали экспертизу. В свою очередь, охранник, который устал слушать Сергея, пытавшегося убедить его разрешить увидеть приятеля, позвал полицейских, которых увидел. А те без разбора забрали его в машину, хотя рядом была жена, которая была за рулем и была трезва, можно было провести беседу и отпустить. Жене сказали, что увозят его в профилактических целях, чтобы уже в участке с ним провести беседу», — рассказал Евгений.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что ситуация разворачивалась на глазах у жены Сергея Юлии. По его словам, она сопровождала мужа от момента задержания до приезда в полицейское отделение, где его обнаружили мертвым.

«На ее глазах его "запаковывали" в полицейскую машину, втроем его туда толкали, а он два с лишним метра ростом. В этой машине еще кто-то сидел, соответственно, там было мало места, а он высокий. Жена поехала с ними, а когда приехала в участковое отделение, они открыли дверь, и она увидела, как лежит его бездыханное тело. Когда его паковали, ему сломали шейные позвонки», — объяснил он.

Он просил, чтобы на него надели наручники и посадили, а полицейские его все равно толкали и, видимо, хребет его так и сломали. Когда его туда засовывали, ноги прямо вверх подняли и закрыли дверь. Он вверх головой был, ему там было не развернуться Евгений Марков друг погибшего

Евгений также выразил сожаление относительно информации, которая появляется в СМИ о Сергее. По мнению друга погибшего, он не был конфликтным человеком, но всегда боролся за правду.

«Он был замечательным человеком, моим другом в течение более чем 20 лет. Мы дружим семьями на протяжении всех лет, он мне настолько близок, что стал крестным отцом одного из моих сыновей. Сергей всю свою жизнь был ремесленником, делал ремонт, а ближе к 40 начал активно развиваться в IT-сфере. В СМИ пишут, что он был безработным, меня аж в дрожь бросает. Он разрабатывал сайты и этим зарабатывал. У них великолепная семья, он прекрасный семьянин: у него жена Юлия, дочке Насте 15-16 лет», — рассказал он.

«Лента.ру» также побеседовала с близкой подругой дочки погибшего, которая называет Сергея «своим вторым отцом». Она также подчеркнула, что Сергей не был конфликтным и всегда «стоял на стороне правды».

«Сергей — отец моей близкой подруги, мы знакомы с наших с подругой школьных лет. Сергей был замечательным человеком, он стал мне настолько близок, что я считала его своим вторым отцом. Сергей был отзывчивым, веселым, добрым, придерживался своих принципов и всегда поступал по совести, он был неконфликтным, но стоял на стороне правды», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Он был человеком, к которому всегда можно было обратиться в любое время за помощью и поддержкой. Сергей всегда держал свое слово и никогда не опускал руки подруга дочери Сергея Шамрина

В свою очередь, подруга семьи Сергея Алена Эйвазова обратила внимание на то, что мужчина был примерным семьянином.

«Очень сложно сейчас вообще принять произошедшее. Я давно дружу с этой семьей, это близкие мне люди, я была вхожа в их дом в любое время. Сергей был добрым, открытым, отзывчивым человеком, который всегда выслушает, даст совет, никогда не отказывал в помощи. Они очень любили друг друга с Юлей, всегда были вместе», — отметила она.

Инцидент произошел 29 января и получил внимание СМИ благодаря публикации женой погибшего Юлией видео, где Сергея находят мертвым. Источник в силовых структурах сообщил, что сотрудников полиции уже задержали, им предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий. В настоящий момент, как уточняется, решается вопрос об аресте.