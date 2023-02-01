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23:04, 1 февраля 2023Мир

Эрдоган назвал рискованной поставку танков на Украину

Эрдоган заявил, что поставка танков на Украину рискованная и не разрешит конфликт
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: пресс-служба президента Турции / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка танков на Украину не способствует разрешению украинского конфликта и назвал ее рискованной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не могу сказать, что отправка танков является одним из элементов разрешения конфликта. Это рискованное дело, оно выгодно оружейным баронам», — сказал Эрдоган в интервью телеканалу TRT.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара готова стать посредником в достижении мира между Москвой и Киевом. Готовность стать посредником для установления мира на Украине он также подтвердил 16 января в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

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Марина Совина
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