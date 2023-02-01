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04:52, 1 февраля 2023Бизнес

Производители бытовой техники захотели выкупить заводы ушедших из России брендов

«Ъ»: производители бытовой техники решили выкупить заводы ушедших из России компаний

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Российские и китайские производители бытовой техники заинтересовались покупкой и арендой расположенных в РФ мощностей компаний, которые после начала специальной военной операции остановили работу в стране. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По данным источников издания, российские бренды Kuppersberg и Schaub Lorenz, которые пока занимают не более 1–2 процентов рынка, и китайский Hisense, ведут переговоры с Минпромторгом по локализации их производства. Речь идет о покупке заводов Bosch, LG и Samsung. Однако пока договоренности достигнуты не были.

«Вендоры планируют не только производство под собственным брендом, но и размещение контрактного производства бывших владельцев заводов», — говорит коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов

В Минпромторге не стали комментировать планы коммерческих компаний по покупке мощностей в России, но отметили, что «поддерживают локализацию высокотехнологичных производств».

Ранее сообщалось, что мировой лидер на рынке медицинского оборудования и бытовой техники Royal Philips к 2025 году сократит шесть тысяч сотрудников. Главной причиной этого решения стали растущие убытки компании из-за отзыва крупной партии неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Екатерина Подвигина
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