Philips уволит шесть тысяч сотрудников к 2025 году на фоне убытков компании

Мировой лидер на рынке медицинского оборудования и бытовой техники Royal Philips сократит шесть тысяч сотрудников — компания планирует завершить процесс увольнений к 2025 году. Об этом производитель сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Главной причиной принятия такого решения стали растущие убытки компании из-за отзыва крупной партии неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для пациентов с нарушениями дыхания во сне. Впервые Philips отозвала устройства апноэ сна в июне 2021 года, на что было выделено около 885 миллионов евро (867,3 миллиона долларов).

За год рыночная капитализация компании рухнула почти на 46 процентов, а с июня 2021-го — на 63 процента.

Сокращение персонала следует за объявленным в октябре 2022 года увольнением четырех тысяч человек. Тогда отмечалось, что международная компания потратит на сокращение сотрудников около 300 миллионов евро (295 миллионов долларов). На данный момент в компании работают примерно 80 тысяч сотрудников почти в 100 странах мира.

На фоне ухудшения финансовых показателей в 2022 году к увольнениям прибегла каждая пятая компания в США. Самым серьезным сокращением стало решение компании Alphabet Inc. (материнская компания Google), которая заявила об увольнении примерно 12 тысяч человек, что эквивалентно более шести процентам глобальной рабочей силы холдинга. До этого Alphabet только увеличивала найм.

