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11:23, 24 октября 2022Экономика

Международный медицинский гигант проведет массовые увольнения

Bloomberg: Royal Philips решила уволить 4000 сотрудников

Фото: Eva Plevier / Reuters

Мировой лидер на рынке медицинского оборудования и бытовой техники Royal Philips решил серьезно сократить персонал для повышения производительности компании — медицинский гигант приготовился уволить около 4000 сотрудников. Об этом сообщает Bloomberg.

Международная компания заявила, что расходы на сокращение сотрудников в ближайшие кварталы составят около 300 миллионов евро (295 миллионов долларов). Реструктуризацию провел новый исполнительный директор компании Рой Джейкобс, в этом месяце он пришел на пост, который ранее занимал Франс ван Хаутен.

Причиной такой меры стали высокие траты на отзыв системы поддержки пациентов с нарушениями дыхания во сне, таким образом компания пытается компенсировать убытки. Впервые Philips отозвала устройства апноэ сна в июне 2021 года, на что было выделено около 885 миллионов евро (867,3 миллиона долларов). В третьем квартале 2022 года чистые убытки компании составили 1,33 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов) по сравнению с прибылью в размере 2,97 миллиарда евро (2,9 миллиарда долларов) за аналогичный период годом ранее.

Ранее серьезное сокращение персонала провели в IT-корпорации Microsoft. За одну неделю октября компания уволила около 1000 человек, сделав это незаметно.

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Мария Грушко
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