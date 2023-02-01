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11:10, 1 февраля 2023Путешествия

В Москве задержали американку за прогулку с теленком по Красной площади

Гражданку США Алисию Дэй задержали за выгул теленка на Красной площади в Москве

Фото: Telegram-канал 112

Полицейские задержали гражданку США за выгул теленка на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По словам 34-летней Алисии Дэй, которая в настоящее время проживает в подмосковном Реутове, она купила животное через «Авито». Девушка решила показать теленку Красную площадь и поехала с ним на прогулку.

На площади Дэй задержали и доставили в отдел. На американку оформили административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», девушке грозит административный арест, штраф или обязательные работы.

Как стало известно, Алисия Дэй прославилась как защитница животных. В 2019 году издание Daily Mail писало, что девушка спасла свинью по кличке Джикси Пикси от забоя на ферме в Девоне, а после привезла ее жить домой в маленькую квартиру в Лондоне. Американка также брала питомца с собой на прогулки, в метро и в ресторан.

Ранее в декабре 2022 года российская путешественница, часто бывающая за границей, назвала недостающие русским привычки американцев. Так, она считает, что россиянам не хватает присущего американцам более свободного отношения к внешнему виду — в США люди привыкли надевать одежду, в которой им будет максимально комфортно, даже если сочетание стилей и цветов «со стороны выглядит безвкусно и ужасно».

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Дарья Рыбак
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