«Путешественник во времени» предсказал уничтожение самого населенного штата США

Тиктокер, называющий себя путешественником во времени, предсказал уничтожение Калифорнии

Пользователь сети, утверждающий, что является «настоящим путешественником во времени», предсказал захват всех правительств в мире инопланетянами и уничтожение американского штата Калифорния. На его очередное видео в TikTok обратило внимание издание Daily Star.

Тиктокер, называющий себя Эри Йормани, заявил, что в марте 2023 года на город Сан-Франциско в Калифорнии обрушится 500-метровое цунами, которое убьет более 500 тысяч жителей. На этом неприятности Калифорнии не закончатся, и 2 января 2024 года «землетрясение магнитудой 9,9» полностью погрузит под воду этот штат, являющийся самым населенным в США.

Кроме того, по мнению предсказателя, 11 мая 2023 года раса инопланетян, зовущаяся нозики, начнет проникать во все правительства на планете. 27 июня на Землю упадет корабль пришельцев, содержащий «инопланетные виды и материалы», а 6 ноября в Тихом океане будет обнаружено крупнейшее животное на планете, которое втрое больше синего кита.

Пользователи сети со скепсисом отнеслись к новым предсказаниям Эри Йормани. «Жду с нетерпением, как всего этого не произойдет», — написал один из них. «Ты рассказываешь о прибытии инопланетян уже третий год», — напомнил второй.

«Похоже, ты и правда способен путешествовать во времени, в твоих руках Святой Грааль могущества, но ты решил записывать тиктоки», — отметил третий.

Ранее сообщалось, что пользователь сети, утверждающий, что является путешественником во времени из 2792 года, назвал дату конца света. Он также заявил, что планета погибнет в результате падения огромного метеорита.