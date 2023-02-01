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04:57, 1 февраля 2023Из жизни

«Путешественник во времени» предсказал уничтожение самого населенного штата США

Тиктокер, называющий себя путешественником во времени, предсказал уничтожение Калифорнии

Фото: Shutterstock

Пользователь сети, утверждающий, что является «настоящим путешественником во времени», предсказал захват всех правительств в мире инопланетянами и уничтожение американского штата Калифорния. На его очередное видео в TikTok обратило внимание издание Daily Star.

Тиктокер, называющий себя Эри Йормани, заявил, что в марте 2023 года на город Сан-Франциско в Калифорнии обрушится 500-метровое цунами, которое убьет более 500 тысяч жителей. На этом неприятности Калифорнии не закончатся, и 2 января 2024 года «землетрясение магнитудой 9,9» полностью погрузит под воду этот штат, являющийся самым населенным в США.

Кроме того, по мнению предсказателя, 11 мая 2023 года раса инопланетян, зовущаяся нозики, начнет проникать во все правительства на планете. 27 июня на Землю упадет корабль пришельцев, содержащий «инопланетные виды и материалы», а 6 ноября в Тихом океане будет обнаружено крупнейшее животное на планете, которое втрое больше синего кита.

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Пользователи сети со скепсисом отнеслись к новым предсказаниям Эри Йормани. «Жду с нетерпением, как всего этого не произойдет», — написал один из них. «Ты рассказываешь о прибытии инопланетян уже третий год», — напомнил второй.

«Похоже, ты и правда способен путешествовать во времени, в твоих руках Святой Грааль могущества, но ты решил записывать тиктоки», — отметил третий.

Ранее сообщалось, что пользователь сети, утверждающий, что является путешественником во времени из 2792 года, назвал дату конца света. Он также заявил, что планета погибнет в результате падения огромного метеорита.

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Никита Савин
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