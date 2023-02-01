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14:28, 1 февраля 2023Экономика

Казахстан предложил закрыть торгпредство в России

Минторг Казахстана предложил проект о закрытии торгпредства в России

Фото: Unsplash

Министерство торговли и интеграции Казахстана предложило закрыть торговое представительство республики в России. Соответствующий документ был вынесен на публичное обсуждение и размещен на портале законопроектов.

Речь идет о ликвидации госучреждения «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации».

В основаниях для принятия решения указано поручение премьер-министра республики от 24.01.2023 № 12-11/Б-70, содержание которого не раскрывается. Публичные обсуждения проекта будут проходить в ближайшие две недели, до 15 февраля.

Соглашение о взаимном учреждении торгпредств между странами было подписано в октябре 1992 года. Представительство оказывает помощь экспортерам и дистрибьюторам республики в выходе и закреплении на российском рынке, привлечении иностранных инвестиций, а также в продвижении товаров и услуг в России.

9 января сообщалось, что власти Казахстана намерены денонсировать соглашение с Россией о мерах по взаимной конвертируемости и стабилизации курсов рубля и тенге, поскольку оно утратило актуальность. Договор был заключен 20 января 1995 года.

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Варвара Кошечкина
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