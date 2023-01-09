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12:36, 9 января 2023Экономика

Казахстан денонсирует соглашение с Россией о конвертируемости рубля и тенге

Казахстан денонсирует договор с РФ о конвертируемости рубля и тенге из-за неактуальности

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Власти Казахстана намерены денонсировать соглашение с Россией о мерах по взаимной конвертируемости и стабилизации курсов рубля и тенге, поскольку оно утратило актуальность. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства республики сообщает ТАСС.

Договор был заключен 20 января 1995 года. Проект документа находится на публичном обсуждении до 20 января. В случае его принятия Министерство иностранных дел Казахстана должно уведомить правительство России о намерении денонсации.

В конце прошлого года министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди пригласил в страну все ушедшие из России иностранные фирмы. По его словам, республика с помощью зарубежных инвестиций могла бы стать территорией, связывающей Европу и Азию. В эфире японского телеканала дипломат пообещал, что Астана не будет вводить санкций против Москвы, однако и помогать обходить западные ограничения не будет.

Также Казахстан на фоне отказа Германии от российской нефти подтвердил планы поставок своей нефти в европейскую страну по нефтепроводу «Дружба». Российский вице-премьер Александр Новак указал, что Москва готова одобрить соответствующую заявку.

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Платон Щукин
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