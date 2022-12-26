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12:03, 26 декабря 2022Экономика

Казахстан пригласил ушедшие из России компании

Казахстан пригласил ушедшие из России из-за санкций иностранные компании к себе

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди пригласил в страну все ушедшие из России иностранные фирмы в эфире японского телеканала NHK.

«Из-за санкций многие иностранные компании прекратили деятельность в России, закрыли свои офисы. Мы предлагаем этим компаниям переехать в Казахстан и открыть офисы, доступ к рынку открыт», — сказал он. Тлеуберди добавил, что страны Средней Азии, включая Казахстан, позитивно настроены на «построение взаимовыгодных практических отношений с Японией и другими партнерами».

Министр отметил, что Казахстан, привлекая инвестиции из-за границы, может стать территорией, связывающей Европу и Азию. Тлеуберди добавил, что его страна не станет вводить против России санкции по примеру Запада, однако не будет помогать и обходить их.

Ранее сообщалось, что финансовые компании из Казахстана с большой скидкой скупают российский госдолг у инвесторов, которые не могут уйти с рынка из-за санкций.

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Платон Щукин
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